Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью с РБК-Украина сообщил, что является противником предоставления Донбассу особого статуса.

Также он высказал мнение, что разрешение конфликтной ситуации в этом регионе займёт продолжительное время, но он в любом случае планирует вернуть жителей территорий ДНР и ЛНР. Для этого может возникнуть необходимость устроить информационную войну. Для её ведения потребуется создать медиапортал, который на русском языке будет «правдиво освещать происходящие события». Впрочем, в случае своего избрания Зеленский не собирается подписывать закон об амнистии для ополченцев самопровозглашенных республик.

Первым шагом для завершения конфликта политик назвал прекращение огневых действий на востоке. Кроме этого, Зеленский выступил с инициативой вернуть жителям региона выплату пенсий, так как они всё те же украинцы, которые поддались чужому влиянию.