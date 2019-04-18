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Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью с РБК-Украина сообщил, что является противником предоставления Донбассу особого статуса. Т

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью с РБК-Украина сообщил, что является противником предоставления Донбассу особого статуса.

Также он высказал мнение, что разрешение конфликтной ситуации в этом регионе займёт продолжительное время, но он в любом случае планирует вернуть жителей территорий ДНР и ЛНР. Для этого может возникнуть необходимость устроить информационную войну. Для её ведения потребуется создать медиапортал, который на русском языке будет «правдиво освещать происходящие события». Впрочем, в случае своего избрания Зеленский не собирается подписывать закон об амнистии для ополченцев самопровозглашенных республик.

Первым шагом для завершения конфликта политик назвал прекращение огневых действий на востоке. Кроме этого, Зеленский выступил с инициативой вернуть жителям региона выплату пенсий, так как они всё те же украинцы, которые поддались чужому влиянию.

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