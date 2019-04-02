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Ядерный бомбардировщик США «атаковал» базу Балтийского флота

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1 апреля возле российских границ был замечен стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress. Это стало известно из данных западного мониторингового ресурса PlaneRadar.

По полученной информации, B-52H вылетел с британской военной авиабазы «Фэрфорд» и направился через Голландию и Германию в сторону Калининграда. Около 13.00 по московскому времени он подошёл к балтийской морской границе РФ на расстояние в 130 км, где на высоте восемь тысяч метров провёл полчаса, занимаясь отработкой «бомбометания по базе Балтийского флота».

Этим же утром за изучением воздушного пространства РФ был обнаружен самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint, взлетевший с базы «Милденхолл».

У границ РФ в 2018 году было зафиксировано более тысячи иностранных воздушных разведчиков. На призыв Минобороны России прекратить разведывательные полёты Пентагон ответил отказом.

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