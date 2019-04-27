«Я человек простой»: Зеленский опроверг слухи о 40-метровой яхте

Владимир Зеленский, будущий украинский президент, не оставил без внимания сообщения СМИ Турции об его отдыхе на шикарной яхте.

Стоит отметить, что ранее появилась информации о предстоящем отдыхе Зеленского в Турции вместе с детьми. Как признался сам политик, он уже четыре месяца трудился без выходных. После этого в ряде зарубежных СМИ появились сообщения о том, что будущий украинский лидер планирует провести отпуск на 40-метровой яхте.

Пресс-служба Зеленского назвала данную информацию фейковой.

«Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми», — заявил Зеленский.

Стоит добавить, что отпуск Зеленского возмутил вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко. Она заявила, что Петр Порошенко за все время нахождения на посту президента Украины, взял отпуск всего на несколько дней, но даже это возмутило местных жителей.