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«Я человек простой»: Зеленский опроверг слухи о 40-метровой яхте

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Владимир Зеленский, будущий украинский президент, не оставил без внимания сообщения СМИ Турции об его отдыхе на шикарной яхте. Стоит отметить, что ран

Владимир Зеленский, будущий украинский президент, не оставил без внимания сообщения СМИ Турции об его отдыхе на шикарной яхте.

Стоит отметить, что ранее появилась информации о предстоящем отдыхе Зеленского в Турции вместе с детьми. Как признался сам политик, он уже четыре месяца трудился без выходных. После этого в ряде зарубежных СМИ появились сообщения о том, что будущий украинский лидер планирует провести отпуск на 40-метровой яхте.

Пресс-служба Зеленского назвала данную информацию фейковой.

«Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми», — заявил Зеленский.

Стоит добавить, что отпуск Зеленского возмутил вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко. Она заявила, что Петр Порошенко за все время нахождения на посту президента Украины, взял отпуск всего на несколько дней, но даже это возмутило местных жителей.

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