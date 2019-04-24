Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона

Китайская компания Xiaomi расширила линейку своих устройств и продемонстрировала новинку — серию телевизоров Mi TV, ценой от 165 до 600 долларов.

Бюджетные модели выпущены в двух размерах — с диагоналями в 32 и 43 дюйма. 32-дюймовые телевизор имеет разрешение HD (1366×768), оснащён 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ постоянной. Версия в 43 дюйма обладает более высоким разрешением — 1366×768, а также увеличенную встроенную память — 8 ГБ.

Оба варианта созданы на 64-битном процессоре и обладают модулями Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth, а также аудио Dolby Audio + DTS HD. Их стоимость — 165 и 300 тыс.долларов, что по текущему курсу равняется примерно 10,5 и 19,1 тыс. рублей.

Телевизоры в 55 и 65 дюймов созданы с разрешением Ultra HD и 4K. Объём памяти в них одинаков — 8 ГБ встроенной и 2 ГБ оперативной. Имеющиеся модули — те же самые, что и в более дешевых моделях, за исключением Wi-Fi, у которого два диапазона — 2,4 и 5 ГГц. Стоимость соответственно диагонали — 450 и 600 тыс. долларов, или приблизительно 28,7 и 38,2 тыс. рублей.

Все представленные модели имеют платформу Google Android TV и интерфейс Patchwall 2.0. Поставляются вместе с Bluetooth-пультом с голосовым управлением.