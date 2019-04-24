Здесь рождаются новости.
Главная
ТЕХНОЛОГИИ

Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона

Дата:
Китайская компания Xiaomi расширила линейку своих устройств и продемонстрировала новинку — серию телевизоров Mi TV, ценой от 165 до 600 долларов

Китайская компания Xiaomi расширила линейку своих устройств и продемонстрировала новинку — серию телевизоров Mi TV, ценой от 165 до 600 долларов.

Бюджетные модели выпущены в двух размерах — с диагоналями в 32 и 43 дюйма. 32-дюймовые телевизор имеет разрешение HD (1366×768), оснащён 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ постоянной. Версия в 43 дюйма обладает более высоким разрешением — 1366×768, а также увеличенную встроенную память — 8 ГБ.

Оба варианта созданы на 64-битном процессоре и обладают модулями Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth, а также аудио Dolby Audio + DTS HD. Их стоимость — 165 и 300 тыс.долларов, что по текущему курсу равняется примерно 10,5 и 19,1 тыс. рублей.

Телевизоры в 55 и 65 дюймов созданы с разрешением Ultra HD и 4K. Объём памяти в них одинаков — 8 ГБ встроенной и 2 ГБ оперативной. Имеющиеся модули — те же самые, что и в более дешевых моделях, за исключением Wi-Fi, у которого два диапазона — 2,4 и 5 ГГц. Стоимость соответственно диагонали — 450 и 600 тыс. долларов, или приблизительно 28,7 и 38,2 тыс. рублей.

Все представленные модели имеют платформу Google Android TV и интерфейс Patchwall 2.0. Поставляются вместе с Bluetooth-пультом с голосовым управлением.

Новости по теме:

  1. Абстрактная картинка в руках сделала человека невидимым для камер видеонаблюдения
  2. В Сети показали взлом смартфона Nokia 9 PureView пачкой жвачки
  3. Новый российский пистолет «Удав» в цифрах и интересных фактах

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В России разработан новый беспилотный вертолет

На Марсе извергались вулканы и текли огромные лавовые реки

Озвучена дата релиза смартфона Samsung Galaxy S8

Резкое падение цены на iPhone 7 в России!

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках