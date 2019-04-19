Выяснилось, как Оксана Акиньшина охмуряла самых звездных мужчин

19 апреля актрисе Оксане Акиньшиной исполнилось 32 года. Свою славу она приобрела благодаря не только творческим достижениям, но и скандальным романам.

Оксана с 13 лет работала в модельном агентстве, которое помогло ей принять участие в кастинге фильма «Сёстры». После выхода картины на экраны, девушка стала получать множество предложений от российских и зарубежных студий.

В 14 лет она начала встречаться со своим коллегой — 20-летним Алексеем Чадовым. Эти отношения продлились всего два года.

На съёмочной площадке фильма «Танго мотыльков» Акиньшина знакомится с 30-летний Сергеем Шнуровым. Вскоре после знакомства Шнуров бросает свою жену, и Оксана переезжает к нему. Эту пару не одобрили ни родители, ни педагоги актрисы.

Спустя пять лет Оксана покидает Сергея. Через несколько месяцев после расставания она стремительно выходит замуж за Дмитрия Литвинова. Несмотря на сына, их брак не продлился и двух лет.

На очередных съемках Акиньшина начинает встречаться с Алексеем Воробьевым, но и с ним отношения долго не продлились. Пара была настроена весьма серьёзно, но в итоге рассталась, так как Алексею, разъезжающему по гастролям, не понравилось стремление Оксаны контролировать его жизнь.

Последним мужчиной в жизни Акиньшиной стал продюсер Арчил Геловани. Об их встречах стало известно в 2012 году, с тех пор у пары появилось двое общих детей. В 2018 году между супругами возник конфликт, чуть не дошедший до развода, но им удалось примириться.