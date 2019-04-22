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Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов

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Вскоре после выхода второй серии популярного сериала «Игра престолов», сеть HBO выпустила тизер-трейлер третьей серии, которая появится в эф

Вскоре после выхода второй серии популярного сериала «Игра престолов», сеть HBO выпустила тизер-трейлер третьей серии, которая появится в эфире 29 апреля.

Согласно 30-секундному проморолику, армия мертвецов, возглавляемая Королём Ночи, оседлавшим дракона, подходит к стенам Винтерфелла. Их прибытие ожидалось на протяжении всей предыдущей серии.

Джон Сноу получает предупреждение от Дейнерис Таргариен, гласящее о скором наступлении белых ходоков. Между ними устанавливают напряжённые отношения.

Бран Старк выдвигает предположение, что Король Ночи явился за ним, и кроме того, он хочет уничтожить весь мир и установить вечную ночь.

Завершается ролик показом Бриенны Тарт, занятой обороной Винтелфелла. Её фланг готовится принять основной удар на себя, и Бриенна приказывает своей армии стоять до конца.

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