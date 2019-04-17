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Военно-морские силы прибалтийских стран признали беспомощными

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Прибалтийские страны — Латвия, Литва и Эстония — в случае угрозы не смогут оказать должного сопротивления и защитить свои побережья. Об эт

Прибалтийские страны — Латвия, Литва и Эстония — в случае угрозы не смогут оказать должного сопротивления и защитить свои побережья. Об этом стало известно из отчёта Международного центра оборонных исследований.

Из доклада следует, что многолетнее отсутствие серьёзных инвестиций в развитие и поддержку ВМС привело к тому, что страны оказались беспомощными перед «угрозой с Востока». За срок около четверти века прибалтийские страны практически не вложились в военно-морской флот, основную силу которых сейчас составляют старые минные тральщики — им отводится не более 10 лет службы.

Также отчёт указывает на то, что в случае конфликта силы США и НАТО не успеют оказать помощь вовремя, так как альянс занят защитой береговой линии между Америкой и Европой.

Авторы доклада, подводя итог, советуют Прибалтике обновить военно-морской флот и перестать искать мины.

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