Владельцы собак чаще выполняют еженедельные нормы по физической активности

Согласно новому исследованию Ливерпульского университета, владельцы собак, по предварительным оценкам, в четыре раза чаще соблюдают рекомендованные нормы физической активности, чем люди, у которых нет этих домашних питомцев.

Результаты, опубликованные сегодня в журнале Scientific Reports, подчеркивают роль, которую играют собаки в поддержании здоровья людей.

Взрослым рекомендуется выделять не менее 150 минут в неделю на физическую активность, которая может быть как умеренной, так и интенсивной. Тем не менее, эти нормы выполняются только 66 процентами мужчин и 58 процентами женщин в Англии и менее чем 50 процентами взрослых людей в США. Предполагается, что наличие собаки стимулирует физическую активность, но неясно, наблюдается ли этот эффект у всех членов домашнего хозяйства, которое владеет псом. Неизвестно также, заменяет ли выгул питомца другие формы физических упражнений.

Доктор Кэрри Вестгарт и ее коллеги оценили физическую активность 385 домохозяйств, обитающих в Западном Чешире, Великобритания. Они включают в себя 191 взрослого, содержащих собак, 455 взрослых, не владеющих псами, и 46 детей. Результаты показывают, что владельцы домашних животных гуляют чаще и дольше, чем люди без питомцев. Кроме того, выгул собак в этой группе осуществляется в дополнение, а не вместо других физических нагрузок.

Влияние наличия собак на уровни физической активности в Великобритании, о которых сообщалось в настоящем исследовании, выше, чем в предыдущих анализах тех же групп, проживающих в Северной Америке и Австралии. Например, 64 процента владельцев собак, участвовавшие в британском опросе, сообщили, что они гуляют со своими собаками, по крайней мере, 150 минут в неделю. В Соединенных Штатах только 27 процентов опрошенных дали такой же ответ.

В исследовании предполагается, что эти несоответствия могут быть связаны с социальными и климатическими различиями, такими как более высокая доля уличных (и самостоятельно тренируемых) собак в США и Австралии по сравнению с Великобританией.

Доктор Вестгарт сообщил следующее: «Наши результаты подтверждают огромную роль домашних собак в продвижении и поддержании положительного поведения в отношении здоровья, например, осуществления ежедневных прогулок. Без собак вполне вероятно, что уровни физической активности у населения будут намного ниже, чем сейчас. Польза для здоровья, связанная с наличием собак, должна быть признана и поддержана путем обеспечения благоприятных условий для выгула и размещения домашних животных. Неспособность политиков реализовать подобные задачи может существенно снизить уровень физической активности людей».