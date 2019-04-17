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Виктория Боня рассказала о желании родить еще детей от Алекса Смерфита

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Модель и звезда передачи «Дом-2» Виктория Боня в студии «Русского радио» поделилась с ведущей Аллой Довлатовой мечтой иметь большу

Модель и звезда передачи «Дом-2» Виктория Боня в студии «Русского радио» поделилась с ведущей Аллой Довлатовой мечтой иметь большую семью.

На вопрос Аллы о том, собирается ли она снова становиться материю, Виктория ответила однозначное «да», добавив, что пока нет мужчины, которому она была бы готова родить детей. Также модель упомянула, что предлагала Алексу Смерфиту, с которым она встречалась семь лет, родить ещё детей, однако ирландский миллиардер отказался. У них имеется общая дочь Анджелина-Летиция, рождённая в 2012 году.

В 2017 году Виктория изъявила желание расстаться, так как Алекс не был настроен на брак и совместную жизнь. Впрочем, мужчина часто видится с дочерью и полностью её обеспечивает. Сама же Боня сохранила с семьёй бывшего возлюбленного хорошие отношения.

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