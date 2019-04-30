Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины

На днях Виктория Боня опубликовала пост в Instagram, в котором поделилась с подписчиками своими размышлениями о женской привлекательности.

Она абсолютно убеждена в том, что красота женщины зависит только от неё самой, если она некрасива, значит, и виновна сама, так как ответственность за внешний вид целиком и полностью лежит исключительно на ней. В публикации телеведущая расписала правила, из которых, по её убеждению, складывается женская красота.

Для начала необходимо быть уверенными в себе и собственной привлекательной внешности, даже не обладая модельными параметрами. Главное — получать удовольствие, глядя в зеркало. Затем нужно уметь правильно подать себя в обществе, показать свои достоинства и быть открытой и спокойной, а не стесняться и уходить в себя.

Кроме этого, нельзя забывать ухаживать за своим телом, а также гардеробом. При этом не следует изнурять себя во время занятий спортом и чрезмерно увлекаться диетами.