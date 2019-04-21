Здесь рождаются новости.
Главная
БИОЛОГИЯ

В загрязненных районах Арктики обнаружили аномальных улиток

Дата:
В загрязнённых районах арктических морей обнаружили улиток вида Boreocingula martyni, который развили редкую аномалию — псевдогермафродитизм. Вз

В загрязнённых районах арктических морей обнаружили улиток вида Boreocingula martyni, который развили редкую аномалию — псевдогермафродитизм. Взрослые самки этого вида имеют мужские половые органы в недоразвитом состоянии.

Моллюски-гермафродиты, обладающие половыми признаками обоих полов, не редкость в биологии. Реже встречаются виды, у которых моллюск способен менять пол в течение жизни. Но ситуация, когда имеющая признаки определённого пола особь начинает развивать половые органы другого пола, является наиболее редкой и аномальной.

Причиной, по мнению учёных, стало загрязнение вод оловоорганическими соединениями, содержащимися в красках для судов. Эти вещества были запрещены лишь в 2008 году, поэтому последствия их использования всё ещё влияют на окружающую среду.

Улиток с псевдогермафродитизмом планируется использовать для определения уровня загрязнения морей. Это выйдет даже проще и дешевле, чем проверка самой воды.

Новости по теме:

  1. Ученые выяснили, как бактерии создают фермент, уничтожающий изменяющий климат газ
  2. Подключенный к мозгу облачный интерфейс даст людям мгновенный доступ к любым знаниям
  3. В глубочайшей океанской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые рассказали, как выносливые существа переносят обезвоживание

Ученые: Наблюдение за птицами улучшает психическое состояние

Самую маленькую в мире жабу обнаружили в Индии

Человек состоит из звездного вещества на 90%

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках