В загрязненных районах Арктики обнаружили аномальных улиток

В загрязнённых районах арктических морей обнаружили улиток вида Boreocingula martyni, который развили редкую аномалию — псевдогермафродитизм. Взрослые самки этого вида имеют мужские половые органы в недоразвитом состоянии.

Моллюски-гермафродиты, обладающие половыми признаками обоих полов, не редкость в биологии. Реже встречаются виды, у которых моллюск способен менять пол в течение жизни. Но ситуация, когда имеющая признаки определённого пола особь начинает развивать половые органы другого пола, является наиболее редкой и аномальной.

Причиной, по мнению учёных, стало загрязнение вод оловоорганическими соединениями, содержащимися в красках для судов. Эти вещества были запрещены лишь в 2008 году, поэтому последствия их использования всё ещё влияют на окружающую среду.

Улиток с псевдогермафродитизмом планируется использовать для определения уровня загрязнения морей. Это выйдет даже проще и дешевле, чем проверка самой воды.