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В случае «наказания» со стороны США Турция готова приобрести российские Су-57

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В издании Defence News сообщают, что в случае исключения Турции из числа покупателей боевых самолетов F-35 из-за приобретения ею российских ЗРК С-400

В издании Defence News сообщают, что в случае исключения Турции из числа покупателей боевых самолетов F-35 из-за приобретения ею российских ЗРК С-400 Анкара готова купить Су-57.

По словам собеседника агентства, истребители, произведенные в России, могут стать оптимальным выбором для Турции, если Соединенные Штаты «поведут себя не как союзники» и уберут Анкару из проекта Joint Strike Fighter. Еще один источник тоже подтвердил, что турецкие власти постараются найти замену американским истребителям, однако не стал комментировать возможную покупку российских самолетов.

В турецком издании Yeni Akit отметили, что РФ недавно закончила проведение всех правовых процедур, которые связаны с реализацией Су-57 другим странам, а Анкара уже настроилась на их приобретение.

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