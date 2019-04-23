В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе

Иван Апаршин, один из членов предвыборного штаба Владимира Зеленского, сообщил о том, что все, кто виновен в «сдаче» Крыма» и начале военного конфликта в Донбассе будут наказаны.

Согласно его заявлению данный шаг указан в программе новой власти Украины в области нацбезопасности. Он добавил, что в скором времени будет опубликована правдивая информация касательно начала войны на юго-востоке страны, а также Дебальцево и Иловайска. К тому же все должностные лица, принимавшие решения или, наоборот, бездействовавшие, понесут ответственность за свои преступления.

Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы. Он считает, что возвратить данную область можно только путем переговоров и «информационной войны».