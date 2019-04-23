В Северодвинске на воду спустят подлодку-носитель «Посейдонов»

Специалисты «Севмаша» собираются 23 апреля спустить на воду первую атомную субмарину, являющуюся носителем стратегических беспилотников «Посейдон».

Новая подлодка создана по видоизмененному проекту «Антей». После ее спуска на воду сотрудники предприятия займутся достройкой подводной лодки. Технические характеристики субмарины неизвестны, однако инсайдеры отмечают, что она может нести до 8 подводных дронов. Ее постройку заложили еще 27 лет назад, однако лишь в 2012 году было решено использовать подлодку под другой проект.

Что касается «Посейдона», то он представляет собой стратегическое оружие, способное перемещаться под водой со скоростью около 200 километров в час. Беспилотник может нести ядерное вооружение мощностью до двух мегатонн. Запас его хода практически неограничен.