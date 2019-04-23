В Сети показали взлом смартфона Nokia 9 PureView пачкой жвачки

Nokia уже несколько раз получала жалобы на оптический сканер и программное обеспечение в смартфоне Nokia 9 PureView, из-за чего распознавание отпечатка пальца не всегда происходило удачно.

Недавно компания выпустила для смартфона обновление. В результате разблокировка стала происходить легче и успешнее, но возникла другая проблема — участились случаи ложного срабатывания. Пользователи научились использовать вместо отпечатка подручные инструменты — монеты и даже жвачку.

На выложенном в Twitter видео можно увидеть, как владелец PureView сначала проводит разблокировку зарегистрированным в программе пальцем, после чего, вновь поставив блокировку, применяет пачку жевательной резинки. Смартфон распознаёт посторонний предмет как необходимый отпечаток. При этом в дальнейшей демонстрации видно, что при помощи другого пальца, чьего отпечатка нет в системе, снять блок не удалось.

Специалисты пришли к выводу, что Nokia всего лишь снизила чувствительность сканера, вместо доработки алгоритма.