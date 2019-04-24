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ТЕХНОЛОГИИ

В России завершились испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока

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Представители «Росэнергоатома» заявили о том, что в РФ с успехом были закончены тесты атомной энергоустановки, размещенной на плавучей платформе. Спец

Представители «Росэнергоатома» заявили о том, что в РФ с успехом были закончены тесты атомной энергоустановки, размещенной на плавучей платформе.

Специалистами были протестированы все механизмы, системы и узлы установки в ходе постепенного увеличения ее мощности. Осуществленные проверки помогли подтвердить, что оборудование работает без каких-либо сбоев. Это относится и к автоматическим системам управления.

Лицензия на плавучий комплекс будет выдана в июле текущего года. Затем его планируется передать заказчику для эксплуатации в городе Певек. Он будет отбуксирован в местный порт во время летней навигации.

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