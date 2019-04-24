В России завершились испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока

Представители «Росэнергоатома» заявили о том, что в РФ с успехом были закончены тесты атомной энергоустановки, размещенной на плавучей платформе.

Специалистами были протестированы все механизмы, системы и узлы установки в ходе постепенного увеличения ее мощности. Осуществленные проверки помогли подтвердить, что оборудование работает без каких-либо сбоев. Это относится и к автоматическим системам управления.

Лицензия на плавучий комплекс будет выдана в июле текущего года. Затем его планируется передать заказчику для эксплуатации в городе Певек. Он будет отбуксирован в местный порт во время летней навигации.