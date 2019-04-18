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В России разрабатывают совершенно новую систему ядерного удара

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На территории РФ разрабатывается абсолютно новая система ядерного вооружения. Она состоит из МБР донного базирования, именуемых «Скиф». На канале «Гал

На территории РФ разрабатывается абсолютно новая система ядерного вооружения. Она состоит из МБР донного базирования, именуемых «Скиф».

На канале «Галлифрейских технологий» в Telegram отмечается, что о разработке принципиально новых ракет было сообщено около двух лет назад. Виктор Бондарев, российский сенатор, тогда сообщил, что «Скиф» уже поставлен на вооружение российской армии, однако пусковые установки для него еще не были подготовлены.

Новое оружие позволит Российской Федерации ударять по любым целям, причем пусковые установки останутся неуязвимыми для атак врага. Дело в том, что они расположены на глубине нескольких сотен метров. К тому же противник не будет знать их точного местоположения.

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