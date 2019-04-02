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ТЕХНОЛОГИИ

В России будет разработана космическая стиральная машина

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Созданием специальной стиральной машины занялась Подмосковная РКК «Энергия». Об этом упоминается в видеозаписи на YouTube-канале компании, выложенной от 29 марта.

Уникальное устройство создаётся для использования в экспедициях на Луну и будущих межпланетных путешествий.

До этого о работе над подобным аппаратом упоминал Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения, являющийся основным предприятием РФ, занимающимся разработками систем для жизнеобеспечения экипажей космических кораблей.

В ролике также ведётся разговор об эксперименте, имитирующем полёт на Луну с условиями, максимально соответствующими реальности. Продолжительность испытания составит 120 дней. Участие в проекте примет экипаж SIRIUS-19, состоящий из российских и американских космонавтов, врачей и психологов.

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