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В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

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Ведомство Росгвардии провело первый конкурс красоты среди своих сотрудниц. В нём приняли участие более тысячи военнослужащих женщин со всей страны. Со

Ведомство Росгвардии провело первый конкурс красоты среди своих сотрудниц. В нём приняли участие более тысячи военнослужащих женщин со всей страны.

Согласно условиям, участницам требовалось проявить креатив и при помощи постановочных фотоснимков рассказать о своих достижениях на службе и полученном опыте. Отборочный тур был проведён на региональном и окружном уровнях.

Попавшие в заключительный этап участницы стали известны накануне Дня Росгвардии. Их конкурсные фотографии были опубликованы на сайте ведомства. К этому времени за конкурсом «Краса Росгвардии» наблюдали более трёх миллионов пользователей.

Победительницей стала Анна Храмцова — прапорщик полиции из Екатеринбурга, получившая более 57 тысяч голосов. Кроме неё, ещё 12 участниц прошли в финал. Их фотопортреты послужат для создания календаря Росгвардии на 2020 год.

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