В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

Владимир Зеленский во время недавнего интервью с журналистами заявил, что в случае возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным задаст ему несколько вопросов касательно возврата отнятых территорий и выплаты денежной компенсации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответном заявлении сообщил, что тема Крыма является навсегда закрытой и не подлежит обсуждению. Любые упоминания об оккупации или аннексии запрещены и неприменимы в отношении Крыма. Россия не занимается оккупацией украинских территорий и готова объяснить это каждому жителю Украины, а появление непризнанных республик Донбасса связано исключительно с последствиями политики Украины.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что все действия в Крыму соответствовали как законодательству Украины, так и международному праву.