В красноярском зоопарке посетители закормили козлёнка до смерти

По вине посетителей красноярского зоопарка «Роев ручей» погиб один из питомцев — винторогий козлёнок по кличке Коралл.

Как было сообщено в паблике учреждения, 10-месячного Коралла закормили сырыми овощами — морковью и капустой, от которых он не смог отказаться из-за доверия к людям. Чрезмерное количество пищи вызвало у него брожение в желудке и вздутие. Ветеринарные врачи приложили все усилия, но не сумели спасти животное.

«Роев ручей» обращает внимание, что на его территории, как и в других зоопарках, запрещено кормить животных принесённой из дома едой, а хлеб и сахар вообще являются для них опасными и ядовитыми. Если есть желание угостить кого-либо, продаётся корм, количество которого ограничено во избежание перекорма. Лучшей помощью для животных станет более частое посещение, ведь покупка билетов уже улучшает их жизнь.