В Китае создали точную копию российского Су-35

Китайские специалисты продемонстрировали практически полную копию самолета Су-35, разработанного в РФ. Он отличается от него только наименованием (J-11D) и носовым обтекателем.

По словам представителей ВПК КНР, конструкторы уже закончили все работы над новым истребителем и осуществили все необходимые тесты. Затем они отметили, что их самолет обладает теми же характеристиками, что и Су-35. Использование другого обтекателя связано с установкой дополнительных систем на китайское воздушное судно, например, новейшей авионики.

Китай начал создание нового истребителя практически сразу же после покупки соответствующих самолетов у России. Однако он указывает, что Российская Федерация приняла во внимание все существующие риски, которые связаны с увеличением обороноспособности КНР и копированием ее авиатехники.