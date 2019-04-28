Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Китае создали точную копию российского Су-35

Дата:
Китайские специалисты продемонстрировали практически полную копию самолета Су-35, разработанного в РФ. Он отличается от него только наименованием (J-1

Китайские специалисты продемонстрировали практически полную копию самолета Су-35, разработанного в РФ. Он отличается от него только наименованием (J-11D) и носовым обтекателем.

По словам представителей ВПК КНР, конструкторы уже закончили все работы над новым истребителем и осуществили все необходимые тесты. Затем они отметили, что их самолет обладает теми же характеристиками, что и Су-35. Использование другого обтекателя связано с установкой дополнительных систем на китайское воздушное судно, например, новейшей авионики.

Китай начал создание нового истребителя практически сразу же после покупки соответствующих самолетов у России. Однако он указывает, что Российская Федерация приняла во внимание все существующие риски, которые связаны с увеличением обороноспособности КНР и копированием ее авиатехники.

Новости по теме:

  1. Исмаилов отправил в нокаут Василевского в первом раунде
  2. Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
  3. «Я человек простой»: Зеленский опроверг слухи о 40-метровой яхте

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Глава ВМС Украины предложил себя в обмен на арестованных в РФ моряков

Disney закрыла любимое шоу Трампа из-за расизма

Полиция задержала водителя такси, наехавшего на пешеходов на ул. Ильинка

Для уборки снега в Москве на улицы выведена военная техника

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках