В Китае панда не знала, что родила близнецов

Когда мать-панда рождает близнецов на территории Исследовательской базы Чэнду по разведению гигантских панд, команде специалистов приходится использовать небольшую уловку, чтобы поддерживать в живых обоих детенышей.

Вскоре после рождения смотрители убирают одного из детенышей, заставляя мать думать, что у нее родился только один ребенок. Близнецов затем меняют до 10 раз в день, чтобы поддерживать иллюзию существования одной панды. Один из детенышей находится с матерью почти все время, в то время как другой содержится в инкубаторе и питается молочной смесью.

Близнецы у панд рождаются в половине случаях, однако оба детеныша выживают крайне редко, поскольку гигантские панды почти всегда оставляют одного ребенка, если у них рождается двойня. Причина в том, что у них отсутствует достаточное количество молока или энергии, чтобы заботиться сразу о двоих, поэтому они сосредотачивают свое внимание на сильнейшем детеныше. Пандам трудно растить детенышей, так как они питаются бамбуком, который имеет низкую питательную ценность, поэтому матерям приходится сбалансировать свое выживание с выживанием детеныша.

Заставить панду отказаться от своих детенышей является тяжелой задачей и требует со стороны смотрителей большого терпения. Они используют миску с медовой водой, чтобы успокоить мать, а затем пытаются забрать ребенка. Не желая беспокоить панду, эти действия следует повторять до тех пор, пока мать не будет достаточно доверять смотрителю, чтобы позволить ему взять детеныша.

Этот метод позволяет повысить выживаемость детенышей панд в неволе до 100 процентов. Речь идет о проблеме, которую исследовательская база в Чэнду решает на протяжении десятилетий. До 1990 года выживаемость среди близнецов составляла всего 30 процентов.

Гигантские панды, несмотря на свою популярность, все еще находятся в группе риска. Внесенная в список уязвимых видов в соответствии с оценкой МСОП (Международного союза охраны природы), опубликованной в 2016 году, популяция панд в мире составляет приблизительно 2060 единиц. Хоть число животных увеличивается по сравнению с предыдущими годами, однако данный вид все еще находится под угрозой исчезновения. Прогнозируемый ущерб окружающей среде в течение следующих 80 лет в связи с изменением климата, по предварительным оценкам, уничтожит более 35 процентов бамбуковых рощ, в которых обитают панды.