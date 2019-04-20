В Казахстане в результате ДТП с участием автобуса погибли 11 человек

На одной из автотрасс Казахстана произошло опрокидывание пассажирского транспортного средства. Этот инцидент унес жизни 11 человек. Еще 32 получили различные травмы.

Представители казахстанского МВД сообщают, что ДТП случилось сегодня, 20 апреля, в 2 часа ночи по московскому времени в Жамбылской области. Автобус вылетел с дороги, так как его водитель пытался избежать столкновения с врезавшимися друг в друга грузовиком и иномаркой.

В момент дорожной аварии погибли 8 человек. Еще трое умерли в медицинском учреждении, куда их доставили на машинах и вертолетах скорой помощи. В спасательной операции участвовали несколько десятков человек и пятнадцать единиц спецтехники.