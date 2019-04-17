В Индии запретили приложение TikTok из-за распространения порнографии

По решению суда в Индии было запрещено приложение TikTok, предназначенное для создания коротких видеозаписей с возможностью наложения спецэффектов, и их последующего обмена.

Запрет был наложен из-за ряда активистов, посчитавших, что приложение способствует распространению порнографии.

Приложение разработала китайская компания Bytedance Technology в 2016 году. TikTok быстро завоевало популярность во всём мире, особенно среди подростковой аудитории. Насчитывается более 500 миллионов пользователей, из них только в Индии около 120 млн. В январе 2019 года программу установили 30 млн. индийских пользователей.

По этой причине компании-разработчику очень важно не потерять рынок Индии. Bytedance Technology подали апелляцию, рассмотрение которой назначено на 24 апреля. Они настаивают, что лишь малая часть выложенных видео содержит безнравственный контент.