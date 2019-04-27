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В Хабаровском крае при падении самолета Як-18 погибли два человека

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На территории Хабаровского края произошло падение легкомоторного воздушного судна Як-18. Данная катастрофа унесла жизни двух человек. Согласно словам

На территории Хабаровского края произошло падение легкомоторного воздушного судна Як-18. Данная катастрофа унесла жизни двух человек.

Согласно словам представителей регионального правительства самолет рухнул неподалеку от аэродрома «Калинка», расположенного под столицей края. В российских СМИ, сославшихся на властные структуры, сообщают, что одним из погибших являлся Владимир Левшин, глава федерации авиаспорта Дальнего Востока.

На место крушения воздушного судна отправилась оперативная группа спасателей. Они проверили информацию о падении самолета. В настоящее время специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.

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