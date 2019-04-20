В ДНР сообщили о гибели нескольких украинских военных при попытке прорыва

Даниил Безсонов, представитель ДНР, заявил, что несколько солдат украинской армии, попытались пробраться в республику, но погибли от своих же мин.

Согласно его заявлению происшествие случилось вчера вечером, 19 апреля. Два диверсионных отряда ВСУ, каждый из которых состоял из десяти-двенадцати человек, попробовали незаметно пройти в ДНР в окрестностях села Октябрь. Некоторые диверсанты оказались на собственном минном поле. Произошел взрыв, убивший троих украинских солдат и ранивший еще двоих бойцов.

Во время эвакуации вооруженные силы Украины потеряли еще четырех солдат, а пять были ранены. Безсонов отмечает, что в 7 часов вечера в районе взрыва все еще находился один украинский военный. Ополченцы ДНР при этом потеряли трех человек.