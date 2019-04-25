В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода

Палеонтологи Йельского университета обнаружили на территории колумбийских Анд останки неизвестного ранее представителя плавающих членистоногих.

Находка получила название Callichimaera perplexa, что в переводе примерно означает «загадочная красивая химера». Новый вид напоминает краба, он обитал в морях около 95 миллионов лет назад.

Существо, судя по сохранившимся частям, обладало весьма нетипичной внешностью — прочной раковиной, напоминающей панцирь омара, огромными когтями и веслообразными конечностями, а также немалых размеров глазами без глазниц.

По словам учёных, краб-химера является одним из самых ранних плавающих членистоногих, за исключение морских скорпионов, которые вымерли 250 миллионов лет назад. Существование подобной разновидности может заставить пересмотреть теорию об эволюции ракообразных.