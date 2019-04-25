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В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода

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Палеонтологи Йельского университета обнаружили на территории колумбийских Анд останки неизвестного ранее представителя плавающих членистоногих. Находк

Палеонтологи Йельского университета обнаружили на территории колумбийских Анд останки неизвестного ранее представителя плавающих членистоногих.

Находка получила название Callichimaera perplexa, что в переводе примерно означает «загадочная красивая химера». Новый вид напоминает краба, он обитал в морях около 95 миллионов лет назад.

Существо, судя по сохранившимся частям, обладало весьма нетипичной внешностью — прочной раковиной, напоминающей панцирь омара, огромными когтями и веслообразными конечностями, а также немалых размеров глазами без глазниц.

По словам учёных, краб-химера является одним из самых ранних плавающих членистоногих, за исключение морских скорпионов, которые вымерли 250 миллионов лет назад. Существование подобной разновидности может заставить пересмотреть теорию об эволюции ракообразных.

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