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Умер актер Александр Васильев

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В российских СМИ сообщают, что в городе Санкт-Петербург умер киноактер Александр Васильев, который длительное время боролся с тяжелым заболеванием.

На момент смерти Васильеву было 60 лет. Многие знают его по таким популярным российским телесериалам и художественным картинам как «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной охоты», «Морские дьяволы» и так далее.

Завтра, 3 апреля, в одиннадцать часов утра должно будет пройти прощание с актером в одном из павильонов «Ленфильма». Затем днем состоится отпевание актера. Васильева собираются похоронить на территории Смоленского кладбища.

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