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Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

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Генерал-лейтенант в запасе и военный эксперт Игорь Романенко на портале «Главред» заявил, что рано или поздно Россию ждёт распад. По его утв

Генерал-лейтенант в запасе и военный эксперт Игорь Романенко на портале «Главред» заявил, что рано или поздно Россию ждёт распад.

По его утверждению, весь исторический опыт указывает на то, что империи никогда не остаются в том виде, в котором они существовали. Следовательно, однажды это случится и с Россией, и нужно этого лишь дождаться.

Романенко предположил, что, при определённых обстоятельствах, Китай может начать захват российской территории, конкретно — Сибири. По его словам, подобная угроза является вполне реальной, и в результате РФ может не только потерять часть земель, но и вообще развалиться.

Приблизительные сроки генерал не сумел назвать, но отмечает, что в этом случае Украина не должна терять момент и воспользоваться ситуацией, чтобы взять под свой контроль часть России, также, как РФ в своё время поступила с Крымом.

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