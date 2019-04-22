Украинские СМИ опубликовали биографию супруги Зеленского

На телеканале ICTV, вещающим на территории Украины, была размещена биография Елены Зеленской, которая в будущем имеет все шансы стать первой леди страны.

По словам журналистов, супруга Владимира Зеленского родилась в 78-м году в городе Кривой Рог. Она училась со своим мужем в одном учебном заведении, но познакомилась с ним только после поступления в Криворожский технический университет. Отношения между ними длились около 8 лет, а поженились они лишь в 2003 году. Через год у них родилась дочка Александра, а в 2013 году – сын Кирилл.

Сейчас Елена трудится в комедийной студии «Квартал-95», возглавляемой ее мужем. В декларации Зеленской отмечено, что она владеет 0,01 процента компании, однако в будущем это может измениться, так как ее супруг пообещал выйти из нее в случае победы на выборах. Она также владеет 25-процентной долей в предприятии, занимающемся переработкой и консервированием рыбы.