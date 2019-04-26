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Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы

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Недавно Москва упростила процесс выдачи российских паспортов жителям Донбасса. В ответ на это, депутат украинской Рады Евгений Рыбчинский во время зас

Недавно Москва упростила процесс выдачи российских паспортов жителям Донбасса. В ответ на это, депутат украинской Рады Евгений Рыбчинский во время заседания предложил поступить зеркально и начать на территории России выдачу украинских паспортов.

Согласно его утверждению, в России проживает множество украинцев, которые желают стать гражданами Украины. В частности, он приводит в пример Кубань, которая является этнично украинской, Тюмень, частично заселённую украинцами, и Москву, в которой даже не представляется возможным подсчитать число украинцев.

Поступок столицы Рыбчинский считает крайне недипломатичным, а потому и отреагировать необходимо также. Начать выдачу паспортов, как он считает, можно прямо в центре Москвы, что поставит правительство России в безвыходное положение. В завершение депутат добавляет, что совершенно не шутит.

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