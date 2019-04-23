Украинские моряки начали тренировки по захвату судов

Учения по захвату судов в составе абордажных групп начали украинские моряки, входящие в состав 73-го морского центра спецназначения ВСУ. Это стало известно со страницы Facebook организации.

Тренировки групп абордажа ведутся согласно комплексу VBSS — visit, board, search, seizure — сближение, высадка, прочёсывание, захват, и проходят в открытом море. В сообщении подчёркивается, что это уже третий этап учений, организованных на водном пространстве. Предыдущие тренировки состоялись 12 и 17 апреля — тогда военнослужащие отрабатывали высадку на суда с воздуха.

Основной целью учений абордажных групп является налаживание совместной работы бойцов, профессионализм каждого отдельного члена команды поставили на второе место.