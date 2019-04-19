Уфолог заметил два НЛО возле китайского модуля во время стыковки с Шэньчжоу-8

Скотт Уоринг, интернет-эксперт в области уфологии, опубликовал видео, на котором можно увидеть, как рядом с модулем Тяньгун-1 пролетают два НЛО во время его стыковки с Шэньчжоу-8.

Ширина китайского модуля составляет 335 сантиметров. Эти данные позволили специалисту рассчитать примерные размеры инопланетных кораблей. По его словам, диаметр одного из объектов составляет около 33 метров. Он предположил, что пришельцы наблюдали за деятельностью людей в космическом пространстве.

Однако, по мнению Уоринга, самих инопланетян на звездолетах не было, так как речь идет о космических дронах. Уфолог отметил, что данное событие напоминает инцидент с американским шаттлом, произошедший 13 лет назад, когда его окружили десятки небольших НЛО.