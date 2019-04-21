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Уфолог обнаружил на Марсе череп таинственного существа

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Несколько дней назад Скотт Уоринг, онлайн-эксперт в сфере уфологии, заявил, что на одном из фотоснимков марсианской поверхности ему удалось найти чере

Несколько дней назад Скотт Уоринг, онлайн-эксперт в сфере уфологии, заявил, что на одном из фотоснимков марсианской поверхности ему удалось найти череп загадочного существа.

Согласно словам уфолога, эти останки похожи на Чужого из одноименной кинокартины. Фотография быстро распространилась по соцсетям, из-за чего ее заметили ученые. Однако специалисты тут же опровергли слова Уоринга, отметив, что на кадрах изображен обычный камень.

Сложно определить, что же именно запечатлено на снимке, однако нельзя не отметить тот факт, что ранее исследователи сообщили о существовании воды на Марсе миллионы лет назад, а значит, на нем была и жизнь. Правда, пока рано говорить, являлась ли она разумной.

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