Ученые считают Луну наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

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Линда Моултон Хоу, известный журналист, опубликовала новые свидетельства того, что Луна представляет собой интеллектуальную машину, предназначенную для наблюдения за Землей.

Еще в 1962 году Гордон Макдональд, специалист НАСА, разместил исследование, в котором отмечалось, что земной спутник может оказаться полым объектом. С его доводами согласились советские специалисты, которые посчитали Луну разработкой внеземной цивилизации. С тех пор в научном мире постоянно идут споры о происхождении этого космического тела.

Недавно Отто Биндер, исследователь НАСА, рассказал о том, что радиолюбители смогли перехватить секретный разговор между астронавтами, высадившимися на спутнике и Управлением полетами. В ней велся спор о наличии инопланетных объектов на лунной поверхности, а точнее об НЛО, расположенном возле кратера.