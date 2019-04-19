Ученые разработали аккумулятор, заряжающийся от влаги

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) разработали новое зарядное устройство, имеющее небольшой размер и способное вырабатывать энергию за счёт процесса расщепления воды.

Разработанные нанобатареи вырабатывают заряд при взаимодействии с содержащимися в воздухе молекулами воды. Они расщепляются на водород и кислород во время контакта с реактивом, который расположен на внешней части батареи. Затем полученные молекулы водорода в обратном порядке взаимодействуют с кислородом, освобождая энергию.

Ёмкость новинки оказалась до нескольких раз больше, чем в аналогичных батареях. Толщина разработки составляет 50 нм, но учёные уверены, что возможно создать и устройство меньшего размера. Дальнейшие исследования будут направлены на увеличение срока службы и сокращения времени зарядки.