Ученые расскажут, что движет небесным феноменом Стива

Изредка в атмосфере можно увидеть необычное явление — образование сияния в форме длинной тонкой ленты в направлении с востока на запад, красного или лилового оттенка. Иногда они сопровождаются вертикальными зелёными колоннами света.

Небесный феномен получил название Стив — STEVE, от strong thermal emission velocity enhancement. В отличие от привычного полярного сияния, Стива можно наблюдать совершенно на других широтах, к тому же возникает достаточно реже.

До прошлого года причины появления Стива оставались неизученными. После исследования выяснилось, что полосы красноватого цвета и зелёный свет образуются в результате разных физических процессов.

Колонны зелёного цвета возникают по тому же принципу, что и полярное сияние — из-за находящихся в тысячах километрах от поверхности светящихся атомов кислорода и азота.

Ленты Стива же появляются во время нагрева заряженных частиц в атмосфере примерно на высоте 25 тысяч километров.