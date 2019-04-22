Трое детей владельца ASOS погибли в результате терактов на Шри-Ланке

Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стало около 290 человек. Среди них — трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Холха Повлсена.

Семья 46-летнего Повлсена прилетела на остров на частном самолёте на пасхальные праздники. Они остановились в гостинице Коломбо, в которой был совершён один из террористических взрывов.

Информацию о гибели детей бизнесмена подтвердил представитель сети магазинов одежды Bestseller, которая принадлежит Повлсену. Имена погибших не разглашаются.

За три дня до происшествия дочь Андерса Альма выложила фотографию, на которой изображены её сёстры Астрид и Агнес, а также брат Альфред, сидящие перед бассейном. В недавнем интервью миллиардер сообщил, что собирается заняться восстановлением Северо-Шотландского нагорья, а после его смерти дети станут наследниками его состояния.

Кроме бренда Bestseller, Повлсен владеет акциями ASOS, что позволило ему занять 252 строчку рейтинга Forbes в 2019 году. На тот момент его состояние оценивалось в 6,4 миллиарда долларов.