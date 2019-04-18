Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Сергей Светлаков принял участие в авторской программе Ксении Собчак. В ходе интервью комик впервые рассказал причины ухода с телеканала ТНТ.

По его словам, там у него не было никаких перспектив, кроме как быть членом жюри в танцевальных и комедийных программах. Также он упомянул, что за последний контракт зарабатывал около 400-500 тысяч долларов ежегодно. На замечание Ксении о том, что сумма немаленькая, Светлаков парировал, что полностью их отрабатывал, и кроме того, был буквально ходячей рекламой канала.

Без работы Сергей не остался — вскоре он появился в качестве ведущего и продюсера передачи «Слава богу, ты пришёл», выходящей на канале СТС. Также готовится к выпуску ещё один проект. О своих заработках на новом месте Светлаков не сообщил, но намекнул, что получает больше, чем полмиллиона долларов.