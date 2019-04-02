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Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

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Бывшие руководители предприятий ОАО «МиГ-Рост» и ПАО «Туполев» Алексей Озеров и Егор Носков получили заключительный обвинительный приговор. Среди предъявленных обвинений: превышение полномочий, мошеннические действия с госнедвижимостью на огромную сумму, и легализация заработанных обманным путём денежных средств.

Суд постановил осуждённым выплатить крупный денежный штраф, а также назначил лишение свободы сроком на 8 лет Носкову и 9,5 лет — Озерову.

Группа с 2004 по 2011 год совершала аферы с недвижимостью, принадлежавшей ОАО «МиГ-Рост», находящегося ранее под государственным ведомством. Взятие злоумышленников было совершёно в июне 2016 года. Причинённый ущерб достигает 800 млн. рублей. Для его возмещения в полном объёме все имущество преступников подверглось аресту.

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