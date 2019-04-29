«Страшненькая»: Барановская рассказала о злых издевках подруг

Телеведущая Юлия Барановская на светских мероприятиях всегда привлекает к себе взгляд оригинальным и интересным нарядом, и сложно поверить, что она когда-то не была в центре внимания.

Юлия приняла участие в программе «Модный приговор», где и поделилась историей из детства. Она рассказала, что тогда подруги считали её непривлекательной и даже страшненькой, и неоднократно говорили, что с такой внешностью ей никогда не видать личного счастья. Однако Юлия не стала переживать и обрастать комплексами, а научилась принимать себя такой, какой она есть.

Героиню программы, комплексующую из-за внешности, Барановская призвала не обращать внимания на слова посторонних, объяснив, что издевки вызваны из-за их личных проблем, никак не связанных с ней, и посоветовала последовать её примеру.