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Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»

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Во время съёмок программы «Давай поженимся» ведущая Лариса Гузеева поделилась со своими коллегами и зрителями недавно произошедшим в её семь

Во время съёмок программы «Давай поженимся» ведущая Лариса Гузеева поделилась со своими коллегами и зрителями недавно произошедшим в её семье конфликтом.

Муж Гузеевой, 58-летний Игорь Бухаров отправился на два дня в командировку в Питер. Во время телефонного разговора ведущая заметила, что супруг отвечает ей тихо и односложно. Поинтересовавшись причиной, Лариса получила ответ, что муж едет в такси. Насторожившись, Гузеева попросила Игоря признать в любви, но не сумела добиться желаемого.

По возвращению из командировки Бухарова ждал скандал от разозленной Ларисы, потребовавшей объяснить, в каком же таком такси он ехал, что не мог говорить. Супруг ведущей оправдался тем, что он уже довольно старый человек, чтобы вести разговоры о любви.

В эфире программы данный эпизод не был показан, но его можно увидеть в официальном аккаунте Instagram.

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