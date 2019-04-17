Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»

Во время съёмок программы «Давай поженимся» ведущая Лариса Гузеева поделилась со своими коллегами и зрителями недавно произошедшим в её семье конфликтом.

Муж Гузеевой, 58-летний Игорь Бухаров отправился на два дня в командировку в Питер. Во время телефонного разговора ведущая заметила, что супруг отвечает ей тихо и односложно. Поинтересовавшись причиной, Лариса получила ответ, что муж едет в такси. Насторожившись, Гузеева попросила Игоря признать в любви, но не сумела добиться желаемого.

По возвращению из командировки Бухарова ждал скандал от разозленной Ларисы, потребовавшей объяснить, в каком же таком такси он ехал, что не мог говорить. Супруг ведущей оправдался тем, что он уже довольно старый человек, чтобы вести разговоры о любви.

В эфире программы данный эпизод не был показан, но его можно увидеть в официальном аккаунте Instagram.