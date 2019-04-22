Специалисты назвали пароли, которые чаще всего взламывают в сети

Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании проанализировали общедоступные базы данных, содержащие взломанные учётные записи и составили список самых ненадёжных паролей.

Несмотря на многочисленные предупреждения о необходимости использования сложных паролей, пользователи зачастую выбирают простейшие комбинации символов.

Лидирует в списке «123456», который использовали 23,2 млн. пользователей. За ним, с большим отрывом — 7,7 млн. людей, следует более сложная форма — «123456789». Такие популярные варианты, как «qwerty» и «password» используют по 3,8 и 3,6 млн. соответственно. Завершает пятёрку пароль в восемь единиц — его ставят 3,1 млн. людей.

Также, согласно исследованию, в качестве паролей часто используются названию музыкальных групп, футбольных клубов, и имена персонажей из киновселенных. Так, «eminem» поставили 168 тысяч пользователей, «metallica» — 140,8 тыс., «naruto» — 242,7 тыс., «pokemon» — 227 тыс.