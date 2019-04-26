Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»

Ксения Собчак, во время интервью с Ольгой Бузовой, высказала личное мнение, что певица сильно принижает себя, выступая не только на известных площадках, но и в небольших скромных залах.

В качестве примера она привела Светлану Лободу, Сергея Шнурова и Аллу Пугачеву с её недавним концертом, которые ни при каких условиях бы не поехали в подобные места. Собчак заметила, что Ольга по популярности клипов ничуть не ниже их, а позволяет себе так поступать.

Высказывание возмутило Бузову, объяснившей, что не разделяет фанатов по уровню состояния, и сказала, что продолжит выступать там, где ей рады.

Отношение Собчак вызвало гнев многих россиян, в частности, её раскритиковала певица Слава, напомнившая, что ранее телеведущая собиралась управлять страной, а теперь называет жителей глубинки недолюдьми, не заслужившими даже концертов.