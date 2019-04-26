Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»

Дата:
Ксения Собчак, во время интервью с Ольгой Бузовой, высказала личное мнение, что певица сильно принижает себя, выступая не только на известных площадка

Ксения Собчак, во время интервью с Ольгой Бузовой, высказала личное мнение, что певица сильно принижает себя, выступая не только на известных площадках, но и в небольших скромных залах.

В качестве примера она привела Светлану Лободу, Сергея Шнурова и Аллу Пугачеву с её недавним концертом, которые ни при каких условиях бы не поехали в подобные места. Собчак заметила, что Ольга по популярности клипов ничуть не ниже их, а позволяет себе так поступать.

Высказывание возмутило Бузову, объяснившей, что не разделяет фанатов по уровню состояния, и сказала, что продолжит выступать там, где ей рады.

Отношение Собчак вызвало гнев многих россиян, в частности, её раскритиковала певица Слава, напомнившая, что ранее телеведущая собиралась управлять страной, а теперь называет жителей глубинки недолюдьми, не заслужившими даже концертов.

Новости по теме:

  1. Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты
  2. Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы
  3. Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В НАТО оценили мощь группировки ВМФ России у берегов Сирии

В Амстердаме задержаны около 90 болельщиков перед матчем Англия – Нидерланды

Команда Нурмагомедова получила официальные извинения от Холлоуэй

Путин обсудил с Меркель провокацию Киева в Керченском проливе

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках