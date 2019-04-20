Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

СМИ: Израиль обнаружил способ противостоять С-300 в Сирии

Дата:
В издании Telepolis сообщают о том, что израильские специалисты создали новейшие ракеты Rampage, которые считаются недосягаемыми для российских ЗРК С-

В издании Telepolis сообщают о том, что израильские специалисты создали новейшие ракеты Rampage, которые считаются недосягаемыми для российских ЗРК С-300.

Автор опубликованного материала отмечает, что Израиль уже использовал новейшие ракеты несколько дней назад при осуществлении недавнего авиаудара по территории Сирии. Он также отмечает, что израильские власти считают новые ракетные снаряды следствием того, что РФ разместила на сирийской территории комплексы С-300.

По словам журналиста, разработка Rampage велась компаниями IAI и IMS, расположенными в Израиле. Ее впервые продемонстрировали еще летом 2018 года. Длина ракета составляет четыре с половиной метра, а ее вес равен почти шестисот килограммам. Она может поразить цель на расстоянии до 150 километров.

Новости по теме:

  1. Доход Набиуллиной в 2018 году составил 34,7 млн рублей
  2. Корабли ВМС РФ примут участие в китайском военном параде в Циндао
  3. В случае «наказания» со стороны США Турция готова приобрести российские Су-57

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Госдуме стихами ответили на критику Шнурова о конкурсе для рэперов

Отец Нурмагомедова накажет Хабиба жестче, чем руководство UFC

По факту столкновения поезда и автобуса возбуждены два уголовных дела

Американский сенатор сравнил правительство России с мафией

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках