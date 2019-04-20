СМИ: Израиль обнаружил способ противостоять С-300 в Сирии

В издании Telepolis сообщают о том, что израильские специалисты создали новейшие ракеты Rampage, которые считаются недосягаемыми для российских ЗРК С-300.

Автор опубликованного материала отмечает, что Израиль уже использовал новейшие ракеты несколько дней назад при осуществлении недавнего авиаудара по территории Сирии. Он также отмечает, что израильские власти считают новые ракетные снаряды следствием того, что РФ разместила на сирийской территории комплексы С-300.

По словам журналиста, разработка Rampage велась компаниями IAI и IMS, расположенными в Израиле. Ее впервые продемонстрировали еще летом 2018 года. Длина ракета составляет четыре с половиной метра, а ее вес равен почти шестисот килограммам. Она может поразить цель на расстоянии до 150 километров.