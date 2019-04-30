Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался

Южнокорейский пользователь смартфона Samsung Galaxy S10 5G поделился информацией о том, что его устройство загорелось и вскоре взорвалось.

По его словам, неожиданное возгорание произошло после падения смартфона. В доказательство этому он выложил на местном форуме несколько фотографий пострадавшего аппарата. Также в сообщении говорилось о том, что владелец обратился в сервисный центр Samsung, где его смартфон осмотрели и заключили, что к воспламенению привели внешние повреждения. В компенсации или обмене ему отказали.

Владелец сгоревшего устройства обратился в СМИ и попросил помощи в распространении информации, а также поинтересовался у компании о том, является ли подобное нормой и вся ли линейка Galaxy при падении будет возгораться.

Это уже не первый раз, когда смартфоны Samsung Galaxy горят. С такой же проблемой столкнулись некоторые покупатели модели Note 7, которая сильно нагревалась и иногда воспламенялась и взрывалась. Компании пришлось отозвать все выпущенные Note 7 и до разрешения проблемы остановить их продажи.