Сестра Ким Чен Ына прилетела во Владивосток для подготовки к саммиту

В издании «Чосон Ильбо» сообщают, что во Владивосток прилетела Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына, северокорейского лидера, для подготовки к грядущему саммиту.

По словам одного из собеседников агентства, который знаком с процедурой подготовки к встрече на высочайшем уровне, рано утром Ким Ё Чжон села на самолет в Пхеньян и вылетела в Россию. Она отправилась во Владивосток раньше своего брата, чтобы подготовиться к будущему мероприятию.

В Кремле ранее отметили, что лидеры РФ и Северной Кореи встретятся друг с другом до конца апреля. Стало также известно, что бронепоезд главы КНДР должен будет прибыть во Владивосток в эту среду. Также известно, что лимузин, на котором будет разъезжать лидер КНДР, уже находится во Владивостоке. Особо внимательным очевидцам даже удалось заснять его транспортировку.