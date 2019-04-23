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Сестра Ким Чен Ына прилетела во Владивосток для подготовки к саммиту

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В издании «Чосон Ильбо» сообщают, что во Владивосток прилетела Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына, северокорейского лидера, для подготовки к грядущему сам

В издании «Чосон Ильбо» сообщают, что во Владивосток прилетела Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына, северокорейского лидера, для подготовки к грядущему саммиту.

По словам одного из собеседников агентства, который знаком с процедурой подготовки к встрече на высочайшем уровне, рано утром Ким Ё Чжон села на самолет в Пхеньян и вылетела в Россию. Она отправилась во Владивосток раньше своего брата, чтобы подготовиться к будущему мероприятию.

В Кремле ранее отметили, что лидеры РФ и Северной Кореи встретятся друг с другом до конца апреля. Стало также известно, что бронепоезд главы КНДР должен будет прибыть во Владивосток в эту среду. Также известно, что лимузин, на котором будет разъезжать лидер КНДР, уже находится во Владивостоке. Особо внимательным очевидцам даже удалось заснять его транспортировку.

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