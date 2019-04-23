РЖД представит новые вагоны с сейфами, холодильниками и душем

В столице России сегодня, 23 апреля, РЖД проведет презентацию новейшего вагона купе, который будет оснащен сейфом, душевой кабиной, холодильником и микроволновкой.

Первые фотоснимки вагона были опубликованы еще в феврале. Он был разработан специалистами «Трансмашхолдинга». В РЖД планируют организовать массовый выпуск данных вагонов, которые также будут оборудованы кондиционером и розетками. Сейфы в них располагаются позади подголовника нижнего сидения.

Пассажиры смогут открывать окна, как в самом купе, так и в коридоре вагона. Душевая кабинка будет установлена в помещении туалета. Пассажиры смогут также воспользоваться сервисными зонами, в которых будут размещены холодильник, микроволновая печь и другая кухонная техника.