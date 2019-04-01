Российский дрон с оружием напугал американских специалистов

Военные специалисты из американского издания Foxtrot Alpha рассказали о страшном российском дроне, оборудованным оружием «Вепрь».

В опубликованном материале говорится о том, что патент на БПЛА подал концерн «Алмаз-Антей», занимающийся созданием и производством противовоздушных систем. Новинка способна лететь на одном заряде около 40 минут, а также подниматься в воздух и садиться на землю в вертикальном положении.

В ролике, размещенном в Сети, говорится о том, что дрон будет применяться для уничтожения вражеских беспилотников. Однако эксперты отмечают, что данная технология вполне может быть использована и против живой силы противника.