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Российский дрон с оружием напугал американских специалистов

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Военные специалисты из американского издания Foxtrot Alpha рассказали о страшном российском дроне, оборудованным оружием «Вепрь».

В опубликованном материале говорится о том, что патент на БПЛА подал концерн «Алмаз-Антей», занимающийся созданием и производством противовоздушных систем. Новинка способна лететь на одном заряде около 40 минут, а также подниматься в воздух и садиться на землю в вертикальном положении.

В ролике, размещенном в Сети, говорится о том, что дрон будет применяться для уничтожения вражеских беспилотников. Однако эксперты отмечают, что данная технология вполне может быть использована и против живой силы противника.

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